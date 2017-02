Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 5 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

et le soleil sort, surmonté de ces nuages légers et échevelés.

Nous aurons, pour cette Sainte Aimée une belle journée, presque printanière.

Le jardin est couvert de violettes et les jonquilles commencent à pointer leur nez.

La T° a culminé à 18°.

Mais il y avait du vent en altitude car plusieurs lenticulaires en témoignent.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)