retour d'un temps bien nuageux

Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/6.3

Focale 31.9 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

ce matin le ciel est bien couvert par stratus et stratocumulus et seules quelques éclaircies apparaissent çà et là.