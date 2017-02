Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le soleil descend en même temps que je redescends du Grand Colombier et quelques trouées dans la forêt permettent de voir le lac du Bourget et la ville de Culoz au premier plan, ainsi que le cours du Rhône.

Demain il fera encore plus doux, vendredi et samedi verront un rafraichissement temporaire avant le probable retour de la douceur ensuite.