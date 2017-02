Cumulifications marsienne!

Bien que cette traîne se soit révélée inactive et totalement avare ici,avec seulement des passages nuageux cette après-midi entrecoupées de vastes périodes ensoleillées et de ciel bleu,on s'aperçoit neammoins des effets débutants du soleil moins inclinés et gagnant doucement puissance à l'approche inéluctable du mois de mars (et donc du printemps!) en cette fin de mois de février avec l'apparition et la formation de ses nuages cumuliformes typiques ("ditent de convections").Temperature maximale : environ 10 degrés cette après-midi,soit un peu plus doux que prevue initialement.Temperature de 4 degrés ce matin.Quelques gouttes en fin de nuit mais pas davantage.Flux de ouest/nord ouest modérée.

