Une nuit au Vestrahorn

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Ouverture f/2.8

Focale 20 mm

ISO 8000

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

Hier soir dès l'heure bleue nous nous étions postés au Vestrahorn sur l'est de l'île, montagnes mythique du coin. La foule était présente et pas moyen de trouver un peu de calme pour faire des photos. Cette fois-ci la météo fut très clémente avec un ciel bien clair. Au final nous nous sommes retrouvés seul avec Christophe et JJK, c'est seulement après plus de 4h d'attente sous un ressenti exécrable que l'aurore s'est allumée dans le ciel.