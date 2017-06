Appareil



Enfin de l'agitation aujourd'hui,la journée a débuter sous un ciel gris et dans une douceur importante pour une nuit de fin d'hiver,avec une température minimale de +10°C cette nuit,consequence d'un vent de sud-ouest tiède et soutenues deja present (45/50-60 km/h).Le restant de la matinée s'est déroulée dans un schémas identique.

A la mi-journée,premières gouttes,puis en premiere partie d'après-midi arrivée et passage d'un front froid actif (délimitant le débarquement de l'advection d'air froid en altitude dans un flux basculant du sud-ouest a l'ouest/nord-ouest) avec des pluies tombant en bonnes intensités (parfois fortes) et des bourrasques de vents a 70-75 km/h."Accalmie" relative pendant très peu de temps sous un ciel couvert avec quelques gouttes,puis nouvelle averse en milieu d'apres-midi,toujours accompagnée de fortes rafales,averse qui fut orageuse plus a l'est puisqu'un coup de tonnerre a retentit,le tout premièr orage/tonerre audible de l'année donc!Depuis plus grand chose a signaler,un ciel très nuageux a couvert avec ce vent qui souffle encore parfois assez fortement en rafales,mais qui tend a baisser graduellement en intensitée.Cumul totale de ce lundi : 7 mm,de l'eau toujours bonne a prendre en ces temps de disettes (et/ou de sécheresse)!

Température maximale :11,5°C/12°c a la mi-journée, puis rafraîchissement (de saison) lors du front froid où la température minimale (provisoire?) s'est établie avec +7,5°C sous celui-ci.Température actuelle de +8,5°C en ce moment.



Hier,ce fut grisaille,douceur et monotonie;température minimale : +7°C;température maximale :+13°C!Petit vent de sud,se renforcant légèrement et progressivement dès la soiree.



Samedi :Nuit de vendredi a samedi clair et limpide mais froide avec une température minimale de -2,5°C,temperature qui constitue d'ailleurs la température minimale la plus basse concernant du mois,c'est dire a quel point ce mois de février doux est avare en sensations hivernales et en froid!!Matinée de samedi d'abord ensoleillée puis un voile nuageux s'est imposée progressivement des la fin de la matinée pour nous intéresser (dans le deuxième sens du terme,evidemment!) durant tout le restant de la journée,toutefois l'impression est restee lumineuse malgres le ciel bien voilée.Température maximale de +11°C au cours de l'apres-midi,une bonne amplitude thermique entre le matin et l'après-midi donc!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)