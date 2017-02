Hoffell (IS) le mardi 28 février 2017 à 03h12

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 5 sec

Ouverture f/2.8

Focale 15 mm

ISO 2500

Objectif TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD A012N

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Scheib Guillaume

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

Notre aventure Islandaise se déroule à merveille, le temps est clément et les aurores présentes presque tous les soirs. Chaque nuit le niveau auroral monte d'un cran, cette nuit nous avons eu affaire à notre premier paroxysme avec un ciel qui s'est mis à flamber et à danser dans tous les sens pendant plusieurs minutes. Un spectacle absolument fou au-dessus du Jokulsarlon !



Prochainement l'activité est prévue d'aller encore un cran plus haut ...