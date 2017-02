Après 2 jours de grisaille calme, la ligne de grains associée au front froid qui traverse le pays finit par arriver jusqu'à Marseille, et aborde la rade par le NO.



Photo prise depuis le club nautique des Dauphins Corniche, où la StatIC est visible au centre de la photo. Les îles de l'archipel du Frioul ne tarderont pas à s'estomper sous le rideau de pluie qui va les aborder, et qur l'on distingue derrière. Le vent d'ONO se lève brusquement à l'avant de ce front avec une rafale à 64 km/h à la station au moment de la prise de vue.

