Solaire absorption

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.95°E

Altitude GPS 155m

Il n'y aura pas de coucher flamboyant aujourd'hui, manifestement...

Après la journée d'hier fort agitée (orageuse et venteuse en début d'après-midi), ce fut une journée à nouveau assez perturbée qui nous aura concernés dans le secteur avec des averses assez nombreuses mais un peu moins copieuses que la veille. En raison du rafraîchissement (T évoluant entre 3° et 6°) quelques flocons, parfaitement anecdotiques, purent être aperçus sous les plus fortes intensités. Vent frais.



Real wild Child (IP inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://500px.com/gxxiii



Bonne soirée à toutes et à tous !