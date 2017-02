Giboulée,averse greligene!

Après-midi instable et structures nuageuses esthétiques en ce tout dernier jour du mois de février ici,près de Pont Sainte-Maxence (a moins d'une quinzaine de kilomètres de mon secteur) : Éclaircies avec passages nuageux adoptant pour la plupart une extension verticale (convection diurne donc) ; puis déclenchement sous un imposant cumulus (cumulonimbus?) menacant,d'une brutale mais furtive averse (ici visible au moment de la photo,où elle s'achève rapidement et où l'on distingue clairement son rideau greligenes "blanchâtres" qui vient de nous concerner),celle-ci a débutée sous formes de gresil,et de pluies durant ces derniers instants.Une très faible averse l'a précédée quelques minutes auparavant.Sinon la matinée fut pluvieuse en seconde partie, 4/5 mm et ce jusqu'a la mi-journée sous une température situer autour des 5 degrés (4,5/5,5 degrés) approximativement,donc pas de pluies et neiges mêlées à signaler!Temperature minimale :4 degrés;Temperature maximale :8,5 degrés en milieu d'après-midi (atteinte sous de larges éclaircies,avant la giboulée).Cumul total provisoire de cette journée de mardi : entre 5,5 et 6 mm,environ.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)