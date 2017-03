sur ce poteau on voit bien la météo de la veille : pluie verglaçante venant du SO formant de la glace sur le côté droit , puis passage du front froid le vent tourne au NO et la baisse de la température amène la neige blanche collante sur le côté gauche .

le vent est modéré 40km/h et le ressenti est de -6° .

vers le nord la neige revient .