Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le calme météorologique semble être interrompu de manière un peu plus durable. Cette semaine voit passer plusieurs perturbation active, notamment ce front froid hier après midi ayant occasionné de la grêle et même des coups de tonnerre.

Ce matin le temps est couvert en attendant de nouvelles pluies cet après midi et un week-end pluvieux également.



5 °C au moment de la photo.