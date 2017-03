Bombardement boréal

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Ouverture f/2.8

Focale 16 mm

ISO 4000

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Scheib Guillaume

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

L'arrivée de la tempête magnétique était prévu depuis plusieurs jours. Déjà à l'heure bleue les premiers rideaux verdâtres furent reconnaissables.



Quelques minutes plus tard, plusieurs autoroutes lumineuses se dessinant dans le ciel, le Kp grimpera à 6, mais sans nous offrir un grand spectacle. Malgré tout nous avons assisté à un joli paroxysme d'une petite minute avec une aurore très mobile et très lumineuse lorsque nous étions sur la route. Plus tard un second paroxysme d'intensité moindre sera venu agrémenter notre séance prise de vues à Geysir.



Quelques difficultés de positionnement car le ciel s'est retrouvé beaucoup plus nuageux que prévu par les modèles islandais.



Un beau trio de chasse boosté par le légendaire JJK !