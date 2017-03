Ciel couvert (secteur chaud) ce matin à l'arrière du front chaud inactif et sec dans la partie sud de l'Oise.Temperature minimale :4 degrés la nuit dernière,Temperature actuelle de 10 degrés en ce moment.Perturbation pluvieuse active attendu dès ce soir! [Hier, jeudi : C'était le retour du soleil et du sec

mais par pour longtemps,car dès ce vendredi,retour du courant perturbée océanique et de ces perturbations qui sont,il faut le dire,les bienvenues et sont bénéfiques et meme indispensables pour recharger les nappes phréatiques après cet hiver remarquablement,voire exceptionnellement sec!Donc pour en revenir a hier,temps parfaitement ensoleillé et peu nuageux,assez venteux jusqu'en début d'après-midi (rafales de 40/50 km/h de secteur nord-ouest causée par le pincement/resserrement isobarique due à l'appuie de la "crête" anticyclonique sur le système dépressionnaire qui était temporairement rejeté plus au nord.Temperature minimale :5 degrés;Temperature maximale :12 degrés.Mercredi : Après-midi et début de soirée pluvieux environs 5/6 mm.Température maximale: +10,5 degrés atteinte en soirée (sinon les températures furent comprises entre 7 et 9 degrés du début jusqu'à la fin de l'après-midi,sous la pluie.Matinee tout simplement couverte;Température minimale :+5°C].

