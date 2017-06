Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 25 sec

Ouverture f/6.3

Focale 70 mm

ISO 400

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe HYOCHUL PARK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Foudre dans l'Orne (61)

évacuation d'une petite cellule qui lachera quelques coups de foudre entre Alençon et Argentan, premier orage de la saison 2017, to be continued ...