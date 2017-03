Gros temps sur le Midi méditerranéen et le Golfe du Lion, avec le fort vent de SE de la nuit dernière, rotant au Sud puis au SO, et générant un gros coup de Labé sur les côtes provençales. La bouée de Planier, à l'entrée de la rade de Marseille, a mesuré des vagues allant jusqu'à 7,70 mètres !

Évidemment, les plages ont disparu sous la houle, et les paquets d'écume sont projetés souvent à plus de 10m de haut par dessus les îles, les rochers, les digues et bien sûr par dessus la Corniche d'où est pris ce cliché.

