Méditerranée de feu et de vent

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/6.4

Focale 105 mm

ISO 320

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Après le passage d'une dépression dans la nuit avec son lot de vent fort et de déluge pluvieux, la journée fut ponctuée par des passages nuageux et averses avec un vent encore soutenu venant cette fois de l'ouest. Les plages portent les stigmates de ces assaut hivernaux. Les vagues et le sable décollent sous la force du vent, offrant un joli tableau lorsque le Soleil part se coucher.

La couverture nuageuse sur cette photo est issue de cellules orageuses en mer vers les PO et l'Aude, l'activité orageuse s'est malheureusement effondrée en progressant vers le large héraultais mais ses restes nuageux arrivent au bon moment pour une magnifique lumière.