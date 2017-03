Hvítserkur rentre en éruption

Blönduós (IS) le dimanche 5 mars 2017 à 00h41

Dim. originale 3993*5989px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 2 sec

Ouverture f/2.8

Focale 15 mm

ISO 6400

Objectif TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD A012N

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Scheib Guillaume

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

Notre périple sous les aurores se poursuit, la fin se rapproche rapidement. On peut déjà tirer une petite conclusion sur notre séjour qui fut franchement exceptionnel, avec une météo radieuse de bout en bout et une activité aurorale très au rendez-vous.



Ce soir la proximité de notre hôtel nous as poussé à visiter Hvítserkur, cette fameuse roche en bord de mer dans le Nord-Ouest de l'Islande, un endroit mythique !



La météo devrait changer dans les jours suivant ...