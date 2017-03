Instabilité,ciel de traîne!

Apparitions du soleil entre deux averses ici au nord de Paris dans un ciel de traîne actif.Temperature actuelle un peu fraîche de 7,5 degrés en ce moment.Sur mon secteur (saint maximin,sud de l'Oise),grosse averse à caractère orageuse (mais sans aucunes activitées électriques) et quelques bourrasquent de vents à 60/65 km/h apparemment en milieu d'après-midi (Vu sur le radar des précipitations).Front froid également actif avec pluies froides (Temperature se situant entre 4,5 et 5 degrés sous les pluies) et parfois abondantes accompagnée de vent entre la matinée et le début de l'après-midi.Temperature minimale de 4,5 degrés ce matin.Cumul provisoire de 10/11 mm pour aujourd'hui dont 7 mm concernant le front froid.Il y avait encore pourtant des éclaircies en début de matinée mais celles-ci furent trompeuses!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)