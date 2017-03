Temps versatile, retour de la pluie et du vent

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

Temps mitigé jusque vers 15h avec encore quelques ondées possibles mais rares et parfois de belles éclaircies. Les nuages noirs ne sont cependant jamais très loin. Après 15h, arrivée de pluies intermittentes et de rafales de vent, quelques éclaircies reviennent au coucher du soleil vers 18 heures.

Température encore assez clémente, proche de 10°C au moment de la photo.

D'autres pluies sont prévues pour les 48 heures à venir au moins, souvent sous forme d'averses, dans une ambiance temporairement ventée et sous un mercure de saison. Cette fin d'hiver plus humide compense encore mal le manque d'eau (pluie et neige) de décembre et janvier. Si période pluvieuse, il vaut mieux que ce soit maintenant : moins perturbante pour les jardins et les travaux agricoles, elle permet de remplir les nappes avant que l'eau ne soit pompée par les plantes.

Photo : Strasbourg Neuhof, chemin menant vers la ferme de la Ganzau.