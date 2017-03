Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/7

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Même si cette tempête s'appellera finalement Adriano, la plupart des gens et des médias retiendront le nom de " Zeus ".



Au programme :



- Rafales à plus de 130km/h sur la Côte Bleue.

- Rafales à 110km/h à Marseille.



Et houle géante de 4 à 5m de hauteur..



Bonne soirée !