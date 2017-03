Beaucoup d'eau!

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/5

Focale 30 mm

ISO 1000

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Les perturbation s'enchainent sur la région et les pluies deviennent conséquentes... Retournement de situation inattendu après un hiver exceptionnellement anticyclonique, sec et ensoleillé! (record d'ensoleillement battu)



Forte pluie suivie de neige puis à nouveau de pluie... +7°C ce matin, +1°C vers 14h et de nouveau +5°C au moment de la photographie. Le vent à 0 a permis une puissante isothermie alors que la tempête souffle avec rage chez nos voisins bretons. (191km/h à Ouessant)