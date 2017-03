journée agitée

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La journée a débuté sous des pluies parfois modérées et un vent relativement calme. Mais peu après l'arrêt des précipitations le vent s'est levé d'abord du Sud faisant grimper temporairement la température jusqu'à 17 °C dans Lyon.

Le vent tourne à l'Ouest avec l'arrivée de l'onde de tempête en début d'après midi et les rafales augmentent encore, jusqu'à 97 km/h à Bron et même 150 km/h sur certaines collines exposées des monts du lyonnais.



L'après midi est aussi marqué par le passage d'averse à caractère orageux surtout sur le nord de l'Ain où une activité électrique a été observée.

Un grain particulièrement intense a occasionné une rafale de 144 km/h à Chambéry.



Le vent se calme en cette fin d'après midi mais cela souffle encore, en témoigne la surface du lac bien ridée. Ce soir, les précipitations se bloquent sur les massifs et vont probablement perdurer une bonne partie de la nuit avec une limite pluie-neige en baisse.