chasse neige et vent forcissant . Gap 2017-03-07T11:13:00+01:00

chasse neige et vent forcissant sur les crêtes de la montagne de Charance.

les 50cm tombés ces derniers jours sont décapés sur les versants au vent et vont s'éparpiller en contre-bas.

le plafond nuageux s'élève et laisse entrevoir le bleu

rafales jusqu'à 98 km/h pendant ma 1/2 heure de présence