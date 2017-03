Après la pluie (5mm) nocturne et très matinale,manifestation d'éclaircies dans un ciel très mitigé dans le courant de la matinée jusqu'à ce midi à peu près.Depuis la grisaille occupent entièrement tout l'espace céleste ne laissant que très peu d'occasions quand au retour du moindre rayons de soleil même si le restant de la journée devrait restée au sec.Temperature :9 degrés en ce moment.Temperature minimale :4,5-5 degrés ce matin,constance assez étonnante au niveau des températures minimales depuis une semaine (exceptée samedi). Hier lundi : Quelques breves averses ponctuelles et localisées en deuxième partie de journée ,dont une ici dans l'après-midi, sous ciel couvert,parfois menaçant . Température maximale de +9°C l'après-midi et température minimale de +5°C le matin.Le vent a eu tendance à se renforcer un peu dans l'après-midi (enfin rafales de 40/50 km/h pas plus!) alors que le centre dépressionnaire responsable de la tempete "Zeus" qui a impactee les régions centrales de la france nous a tangentee par le sud entre la mi-journée et le début de l'apres-midi en induisant un vent réduit à néant donc nul ou quasiment,et meme quelques eclaircies durant ces instants-la.

