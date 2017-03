Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/8.0

Focale 4.5 mm

ISO 160

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

et timide soleil empêtré dans ces voiles de cumulus et de cirrus.

Le vent, sans être froid, est gênant et désagréable.

T° 9°.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)