Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/6.4

Focale 70 mm

ISO 320

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

... et l'on retrouve ce vaisseau "mer" (ou plutôt étang, mais vous avourez que le jeu de mot n'est plus le même :p ) au couché du soleil, un peu plus étiré mais toujours très esthétique avec l'ultime enflammade !