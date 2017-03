Vapeurs et couleurs

Vapeurs et couleurs Saint-Hilaire-sur-Helpe 2017-03-10

Photographe G. Louys-Jupiter

Une cinquantaine de mm est tombée dans le coin en cette première décade de mars. Les sols sont trempés/boueux, les rus et rivières gonflés, la production de brume aisée en l'absence de vent sensible.

Vive coloration sous l'action de l'Hélios ascendant.



Bonne journée à toutes et à tous !