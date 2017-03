Visite du printemps!

Le printemps et le soleil nous rendent une visite cette après-midi,le soleil croissant (de mars) a eu bien des difficultés à arriver à bouts des stratus collants qui ont persister jusqu'à midi environs.Seul un voile nuageux anedoctique et insignifiant est encore présent.Douceur agréable avec 14 degrés en ce moment.Temperature minimale de 6,5 degrés cette nuit.Hier,pas grand chose à dire :Glauque,gris et passage bruineux à la mi-journée juste histoire d'humidifier légèrement les sols (déjà plutôt assez bien arroser depuis la semaine précédente et donc le début de ce mois de mars).Temperature minimale :8 degrés hier en fin de soirée et temperature maximale de 14,5 degrés hier après-midi.Nuit de mercredi à hier bien douce avec des temperatures comprises entre 11,5 degrés et 12 degrés!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)