Couleurs printanières

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3100

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/5.6

Focale 105 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

Les températures nocturnes positives et l'extrême douceur pendant la journée (jusqu'à 16,5°C à Selonnet, un des villages les plus froids de France!) ont contribué à une fonte rapide de la neige en dessous de 1.300 m. A l'arrière plan, la Montagne de l'Ubac et la Montagne du Cheval Blanc conservent leur manteau neigeux grâce à une bonne épaisseur de la couche de neige au dessus de 1.800 m.

