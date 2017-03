Appareil SONY

DSC-HX50

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4.5

Focale 6.66 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSC-HX50 v1.00

A la jonction de l'Ain de la Saine gonflée de la Lemme, les dernières brumes se lèvent et laissent espérer une belle journée. Déjà 8°C ... On va tout de même tenter de monter dans le "Haut Jura", 600m plus haut.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)