Beau temps sur Alençon

C'est une semaine très estivale qui se présente pour une majorité des régions de France, déjà en cette journée de lundi les températures maximales dépassent les 35°C dans les régions méditerranéennes. Si au nord de la Loire la chaleur restera modérée dépassant rarement les 25°C, elle sera nettement plus marquée en allant vers le sud de la France avec des pointes dépassant également les 35°C dans le Sud-Ouest pour la journée de mercredi . Cette chaleur s'accompagnera d'une évolution diurne en montagne pouvant aller jusqu'à l'averse ou l'orage en fin d'après-midi et soirée, une aggravation orageuse plus nette est vue jeudi du Massif Central aux Alpes et au Nord-Est s'accompagnant d'une baisse des températures en toute région, mais la chaleur voire les fortes chaleurs dans le Sud devraient revenir dès la fin de semaine .