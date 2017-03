Encore plus chaud , le printemps pose ses valises !

Encore plus chaud , le printemps pose ses valises ! Forceville 2017-03-12T14:45:00+01:00

La température est en hausse par rapport à hier, 17°C aujourd'hui contre 16°C hier , le soleil brille malgré un voile nuageux se faisant de plus en plus épais .

Du soleil et des température douces , rien de mieux pour faire une petite balade ....

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)