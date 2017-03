Vraiment pas si mauvais que prévu

Appareil NIKON

COOLPIX AW130

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8.2

Focale 4.3 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX AW130 V1.0

Jusqu'à hier, c'est de la pluie qui était au menu météo pour aujourd'hui. En lieu et place, nous avons eu droit une fois de plus à une journée ensoleillée et douce. A droite, le sommet de Chabanon (1.992 m) à côté duquel se trouve la station météo "Haut-Chabanon" du réseau ROMMA.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)