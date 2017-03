Beau temps très calme sur Marseille, avec un vent très faible et une agréable douceur, sous un ciel à peine voilé en direction du delta du Rhône.

Des conditions optimales pour procéder aux vérifications et à l'entretien de la StatIC de la Corniche, mise à l'épreuve après le coup de Labé du samedi 11 mars et la tempête de lundi dernier (nettoyage général et des capteurs, calibrage pluvio).



Photo prise en direction du Nord.

