au dessus de nos têtes les voiles d'alto cumulus et de cirrus s'étirent, mais on voit encore du bleu.

Par contre, le ciel va se voiler de plus en plus au fil de l'après-midi pour devenir uniformément laiteux.

"Pâquerettes fleuries à Sainte Mathilde,(notre jardin en est couvert)

Chardons à Sainte Clotilde" (il nous faudra donc prévoir un baudet!)

Bonne soirée à toutes et tous.