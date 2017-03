Ennuagement

Les nuages bas reviennent ceux-ci sont encore morcelées ce qui permet à quelques eclaircies de se manifestées mais plus pour longtemps.Sinon ce fut largement correct jusqu'en milieu d'après-midi avec pas mal d'ensoleillement tout juste contrarier par les cumulus,de plus en plus insistants et nombreux néanmoins!Temperature maximale de 14 degrés en début d'après-midi.Temperature actuelle de 12 degrés en ce moment.A noter un léger coup de gel la nuit dernière avec une Temperature minimale de 0 degrés au lever du jour, du classique encore à cette époque de l'année lors de nuits limpides.Hier;Temperature minimale de 3 degrés le matin ;Temperature maximale de 13,5 degrés l'après-midi.Temps majoritairement très nuageux à couvert. Dimanche :

Soleil fut plus présent et plus généreux que cela ne l'était envisagée même si il y a un léger voile nuageux présent,résultat il fait jusqu'à 18 degrés à l'ombre dimanche après-midi,température maximale aussi bien de ce dimanche dernier que de la saison (maximale pour l'instant provisoire pour cette dernière,bien entendu)!Nouvelle amplitude thermique très importante,de 17 degrés d'écart,après une temperature minimale de 1 degrés le dimanche matin,en début de matinée!N'oublions pas que nous ne sommes qu'au mois de mars,les nuits peuvent être froides malgrés la tiédeur/la grande douceur diurne printanière!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)