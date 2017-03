Un blizzard "historique" pour le sud du Québec?

Appareil Panasonic

3e Avenue. Aéroport de Québec, 21h00 : neige et poudrerie élevée, -6C, vent NE 44 km/h, rafale 69, visibilité 0,8 km.



Début du blizzard, à Québec. La très médiatisée tempête de neige du NE des États-Unis entame une course plus au nord que prévue. Résultat: cette "bombe" météo pourrait laisser 60 cm par endroit d'ici demain midi. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont possibles cette nuit. À suivre...