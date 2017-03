L'anticyclone est bien installé, et avec lui, un temps des plus radieux, grand soleil, petites brises marines et mer belle. La sensation printanière est vraiment au rendez-vous, et nombreux sont les plaisanciers à appareiller du Vieux-Port pour profiter d'une si belle journée :)



Photo prise depuis le fort Saint Jean en direction du NO.

Envoyé depuis l'appli mobile