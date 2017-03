Au terme d'une nouvelle journée parfaitement ensoleillée, printanière et anticyclonique, le Soleil se couche derrière l'horizon d'une Méditerranée particulièrement calme. Seuls quelques cirrus lointains agrémentent ce coucher de Soleil, dont on apprécie l'heure de plus en plus tardive.

