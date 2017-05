le voile d'altostratus opacus de ce matin s'est transformé en Cs plus fin et laisse apparaitre le soleil et son halo très large( m'obligeant à fusionner 2 photos alors que d'habitude les halos rentrent sur un seul cliché ?) peut être le nuage est-il à sa limite inférieure d'altitude ?

si vous avez l'explication ...