Harmonie bocagère

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 41.8 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

Cirrus (homogenitus ?) et brume se combinent pour nous offrir une ambiance typique des petits matins de la vallée de l'Helpe Majeure.

L'herbe fraîchement coupée, boustrophédon printanier, semble porter l'empreinte d'un petit blanchiment... C'est pas Diable possible !



Bonne journée à toutes et à tous !