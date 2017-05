Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/105 sec

Ouverture f/4.5

Focale 7.1 mm

ISO 100

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

Environ 4° de Tn à la station MF de SHSH (185 m), toute proche, environ 3° dans le centre d'Avesnes et 2.1° à Hestrud (208 m et un peu plus à l'E) : les conditions étaient réunies pour observer un peu de givre aux endroits "favorables" au terme d'une nuit bien dégagée et sans trop de vent. La vallée de l'Helpe Majeure est bien entendu un spot idéal pour cela, et le "vrai gel" sous abri y est sans doute envisageable pour cette mi-mai (nous aurons ainsi bien encadré les "Saints de glace", puisqu'il gelait au sol également le 10 mai dans le secteur...).

Rien de trop remarquable cependant, puisque tous les mois de l'année sont susceptibles de voir se produire ce genre dans le coin (Grande Thiérache), et ce quelle que soit la situation topographique. Convenons toutefois que les fonds de vallées sont "privilégiés"...



Action Radar (TP inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !