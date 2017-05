Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après deux bonnes semaines de grisaille et de pluie (bénéfique pour la nature ceci dit), cette journée printanière et très ensoleillée fait du bien. Il a fait au maximum 24,1 °C, avec des petits cumulus qui sont apparus cet après midi sur les massifs environnant (Pilat, Lyonnais et Bugey notamment).