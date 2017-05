Vous pouvez bronzé.Journee digne d'un pleine été ce mardi avec une temperature actuelle de 27 degrés et une temperature maximale de 27,5 degrés cette après-midi!Le ciel était assez brouillée (nuageux) ce matin et jusqu'à ce midi,avec quelques plaques de statocumulus et des cirrus mais ça s'est bien dégagée depuis (exceptée quelques cumulus) d'où cette chaleur assez marquée (engendrer par ce flux de sud),mais non exceptionnelle pour une mi-mai.Temperature minimal de la nuit dernière très douce avec pas moins de 14 degrés,qui est de façon provisoire,la temperature nocturne minimale la plus élevée/douce de l'année pour l'instant!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)