après une chaude et lourde journée (après-midi assez éprouvante en plein soleil) où le thermomètre a atteint sa valeur provisoire la plus chaude depuis le début de l'année (pour l'instant) avec une temperature maximale de 28,5 degrés cette après-midi!Donc pour en revenir à ce soir,l'ambiance est vite devenue pré-orageuse puis orageuse,le ciel s'est tout d'un coup assombrie puis une amorce de début d'arcus s'est dessinée,elle est d'ailleurs visible sur la photo mais ce ne fut qu'une amorce,cependant lors de son passage elle a engendrer de brèves mais grosses bourrasques de vents mais ce sera tout car il n'y a pas eu la moindre gouttes de pluies.Ce qui est le plus marquant c'est qu'il n'y a aucunes activité électrique (comme indiquée dans le titre ci-dessus) et c'est cela qui est décevant!A noter une chute soudaine de la temperature,passant de près de 28 degrés (27,6) encore vers 19H30 a "seulement" 21 degrés (et quelques) avant 20H00,soit une perte de près de 7 degrés en moins d'une demie-heure!Le rafraîchissement (après la chaleur) se met en place et est en marche pour les prochains jours.Temperature minimale élevée de pas moins de 14 degrés au lever du jour!Il commence tout de même à pleuvoir avec une temperature actuelle de 20 degrés en ce moment (a 20H20,environ).

