Orage d'un soir

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 10 sec

Ouverture f/5.6

Focale 26 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Formation d'une ligne orageuse sur convergence en amont du front froid qui concerne toute la moitié occidentale de la France aujourd'hui. Par un possible effet de déviation du flux par les reliefs du Morvan juste au sud, le flux se redresse au S/SSE à l'avant du front et créé une convergence allant du Nivernais à Auxerre en passant par toute la vallée de l'Yonne. Les orages formés dans l'air restant particulièrement chaud pour le lieu (+25° à 20h!) se sont révélés à évolution lente, à bases élevées et donc très esthétiques et peu mobiles.



On ne peut pas demander mieux comme conditions en tant que chasseur d'orages: 3h d'observation sans pluie et au chaud.