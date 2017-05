Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/9

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Passage d'une puissante ligne orageuse arquée sur la Seine-et-Marne produisant des pluies torrentiels et des rafales à plus de 100km/h ! L'activité électrique était modéré et c'est le seul cliché convenable que j'ai eu.