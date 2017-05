Averse imminente

Ciel chaotique d'aspect orageux prémices d'une averse rafraîchissante ou plutôt refroidissantes quelques minutes plus tard.Une averse avec du vent,suivie de pluie faibles.Un coup de tonnerre lointain entendu également.[A environ 18h00 la pluie s'estompe et la temperature n'est plus que de 10,5 degrés seulement en ce moment (de façon temporaire évidemmen)!Temperature maximale :17 degrés cette après-midi,c'est pas folichon,et en dessous des moyennes de saisons comme depuis hier soir (voire ci-dessous) : On a basculez subitement dans l'automne hier soir (après une après-midi encore bien potable avec éclaircies et temperature maximale de 21 degrés malgré un ciel déjà bien assez encombré),où une importante perturbation pluvio-orageuse très active et par endroits intense s'est dirigée vers notre région en soirée,le ciel déjà complètement bâchée s'est rapidement assombrie et chargés,quelques furtifs coups de tonnerre assez lointains mais assez sonores ont retentits,puis peu de temps,ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues durant plusieurs minutes (>5<10 minutes),ce déluge n'a donc pas durer très longtemps mais il a néanmoins provoquer de bon ruissellement!Ensuite des pluies parfois soutenues puis faibles ont perdurer jusqu'en toute fin de soirée.Donc pour en revenir aux températures,elles ont dégringoler,en variant de 19/20 degrés aux alentours des 19h00 a seulement plus que...11/12 degrés une heure apres et même jusqu'à 10,5 degrés plus tard sous la pluie.Les cumuls de pluies se sont établis entre 16 et 18 mm dans notre secteur!Des cumuls généreux et très bénéfiques pour contrer/palier la sécheresse qui de toute manière tend à s'amenuiser progressivement depuis le début de ce mois de mai!Enfin,la temperature minimale de la nuit de mercredi à hier jeudi a été de pas moins de 15 degrés,une douceur nocturne remarquable pour un mois de mai,tout de même!

