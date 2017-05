Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une dernière averse arrose le secteur de Saint-Etienne observée depuis le point de vue de Saint Bonnet le Château. La lumière du soleil déclinant qui éclaire les rideaux de pluie est magnifique et un bout d'arc-en-ciel est visible de temps en temps.

Fraicheur sensible en altitude avec 10,5 °C sur le lieu de prise de vue et plus que 4,5 °C au moment de l'envoi de cette photo.